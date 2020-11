100. Labbadia-Sieg beruhigt Gemüter bei Hertha BSC

Berliner Sieg beim FCA

Augsburg/Berlin (dpa) - Sichtlich gelöst berichtete Bruno Labbadia von der besonderen Flughafen-Feier nach dem lang ersehnten Ende der Sieglosigkeit.

«Wir sind empfangen worden, als hätten wir einen Titel geholt», erzählte der Hertha-Trainer am Sonntag von der vorabendlichen Landung in Tegel. «Feuerwehr mit Wasser-Fontänen, herzliche Menschen auf der Rollbahn» - die waren allerdings für die letzten Flug-Abfertigungen auf den am Wochenende schließenden City-Airport vor Ort, nicht wegen Hertha oder des Labbadia-Jubiläums.

Der 100. Bundesliga-Sieg war für Labbadia ohnehin nur «eine Randnotiz», befand der 54-Jährige auch noch 19 Stunden später. Die Befriedigung zog er aus der «Art und Weise» des Auftritts. Nach fünf sieglosen Partien des Berliner Fußball-Erstligisten beruhigte das 3:0 beim FC Augsburg die Lage vor der Länderspielpause, den danach folgenden großen Prüfungen gegen Borussia Dortmund und bei Bayer Leverkusen sowie dem Wirbel um die verspätete Auszahlung von weiteren 100 Millionen Euro von Investor Lars Windhorst.

«Die Mannschaft hat diesen Sieg gebraucht», gestand Labbadia. Und persönlich hätte er für seinen 100. Erfolg als Bundesliga-Coach kaum einen besseren Zeitpunkt erwischen können: «Ich hoffe, das es hilft, mit noch mehr Überzeugung zu spielen.» Auch Alexander Schwolow, der sich als Torwart zusätzlich über das erste Zu-Null-Spiel der Saison freute, gestand: «Das tut unfassbar gut nach dieser Durststrecke.»

Labbadia war voll des Lobes für sein Team, das sehr organisiert, sehr konzentriert und zielstrebig aufgetreten sei. Und es belohnte sich mit den Toren durch den herausragenden Elfmeterschützen und Vorbereiter Matheus Cunha (44. Minute), Dodi Lukebakio (52.) und Krzysztof Piatek (86.). Hertha überzeugte und funktionierte 90 Minuten als Kollektiv. «Wir haben als Team viel investiert und uns auf dem Feld gegenseitig geholfen. Das war wichtig», sagte Cunha.

Für Labbadia war der zweite Saisonsieg eine «logische Konsequenz» der vergangenen Wochen, in denen er eine positive Entwicklung beobachtet hatte. Aber im Fußball gibt es eben keinen Ersatz für positive Resultate, wie er selbst anmerkte: «Siege brauchst du einfach für die Fortentwicklung einer Mannschaft. Deswegen tut der Sieg sehr gut.»

Es steckt ja Potenzial in dem mit Millionensummen aufgemotzten Kader. Der junge Franzose Mattéo Guendouzi bringt eine erfrischende Präsenz und Führungskraft ins Mittelfeld. Die Offensive um Antreiber Cunha besitzt viel Talent und Durchschlagskraft. Als Jhon Cordoba nach dem ungestümen Foul des erstmals von Bundestrainer Joachim Löw für das Nationalteam nominierten Felix Uduokhai verletzt vom Platz musste, sprang der Pole Piatek nicht nur mit seinem Jokertor bestens ein.

Für Cordoba und Labbadia bestätigten sich am Sonntag die schlimmen Vermutungen, mit einer Bänderverletzung fällt der bullige Mittelstürmer bis zum Jahresende aus. «Er muss jetzt die ganze Zeit einen Spezialschuh tragen», berichtete der Trainer. Durch die fehlende Winterpause befürchtet Labbadia dazu Schwierigkeiten bei der Rekonvaleszenz: «Wir haben gar keine Zeit, jemanden aufzubauen.»

Hertha-Manager Michael Preetz war in Augsburg noch einmal bemüht, die verspätete Auszahlung der letzten Millionen-Tranche von Investor Windhorst als «ganz normalen Vorgang» darzustellen. «Man muss sich keine Sorgen machen. Es ist alles in Ordnung», sagte Preetz im Sky-Interview. Hertha bleibe auf dem Transfermarkt «handlungsfähig».

Mit dem vorhandenen Personal könnte und sollte es auch noch weiter nach oben gehen in der Tabelle. Labbadia will seinen 100 Siegen noch viele hinzufügen. «Unbedingt», sagte er, «da hab' ich Bock drauf.»

