100 Mal «Traumschiff» - und ein erstes Mal

München (dpa) - Wolfgang Rademann, Erfinder des ZDF-«Traumschiffs», hatte einst eine Vision: Wenn der Kapitän des Luxusdampfers keine graue Eminenz mehr wäre, sondern ein wenig jünger, dann könnte man doch auch «noch was mit den Frauen machen», sagte er einmal. Knapp acht Jahre nach seinem Tod ist es nun soweit - ausgerechnet in der 100. Folge: Der Kapitän hat Sex.

In einer - für «Traumschiff»-Verhältnisse - bemerkenswerten Szene der für Neujahr (1.1., 20.15 Uhr) geplanten Episode empfängt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) unerhört leicht bekleidet seinen Urlaubsflirt Veronika (Wanda Perdelwitz) in seiner Kabine. «Ich bin quasi noch nackt», warnt er. Und man wolle doch eigentlich essen gehen. Doch davon lässt Veronika sich nicht abhalten: «Ich fang mit dem Nachtisch an.»

Mit dem Nachtisch anfangen? Auf dem «Traumschiff», auf dem der mit Wunderkerzen geschmückte Nachtisch doch traditionell das Ende der Folge bedeutet? Zur 100. Fahrt lässt das ZDF es also mal richtig krachen auf dem «Traumschiff».

Die Jubiläumsfahrt führt nach Nusantara und das ist offenbar ein so paradiesisches Fleckchen Erde, dass nicht nur dem Kapitän die Hormone durchgehen. Auch von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt), der stellvertretend für das ZDF-Kultformat seine 100. Fahrt feiert, sieht man deutlich mehr als bislang. Denn mit seiner Kollegin und Hass-Liebe Katja Keller (Carin C. Tietze) feiert er ein - auch hier für «Traumschiff»-Verhältnisse - vergleichsweise leidenschaftliches Wiedersehen. «Lagen Sie schonmal beim Tango in seinen Armen?», erklärt Katja den anderen erstaunten Kollegen, wie es mit ihr und Oskar so weit kommen konnte.

Erstaunlicherweise geht der Hormonrausch aber ausgerechnet an Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) völlig spurlos vorbei, die doch vor einigen Folgen schon geknutscht haben und eigentlich doch deutlich mehr sein könnten als nur gute Freunde. Allerdings sind die beiden auch ganz gut beschäftigt damit, die aufkeimende Liebe zwischen Hannas Mutter Monika (Daniela Ziegler) und Martins Onkel Eduard (Walter Kreye) kritisch zu begleiten.

Und vielleicht ist das auch ganz gut, denn - und das ist ebenfalls neu auf dem «Traumschiff» - zwei der Liebesgeschichten gehen nicht gut aus. Dass ausgerechnet Oliver Pocher, dessen Trennung von Frau Amira (ebenfalls in einer Gastrolle zu sehen) derzeit nahezu täglich Schlagzeilen macht, dabei eine Rolle spielt, verleiht dem Ganzen noch eine ganz aktuelle tragikomische Seite.

Die beiden Pochers reihen sich ein in eine illustre Auswahl von Gästen, die in 100 Folgen schon beim «Traumschiff» dabei waren: Siegfried & Roy zum Beispiel, Linda Evans oder «Dallas»-Bösewicht Larry Hagman.