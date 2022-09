Vor Herbstbeginn stehen nicht nur in Deutschland sondern auch in Nordrhein-Westfalen viele Bürgerinnen und Bürger aufgrund der massiven Energiekrise und der Inflation vor vielen unbeantworteten Fragen. Nebenbei hat der Bund auch ein neues Corona-Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Viele Fragen zu vielen Themen - diesen wird sich Hendrik Wüst im Gespräch mit uns stellen. Dabei möchten wir wieder euch zu Wort kommen lassen. Ihr habt eine Frage an den NRW-Ministerpräsidenten? Dann stellt sie uns im untenstehenden Formular.