1000 Gäste bei SIHK

Horx' Idee des wütenden Optimismus könnte Unternehmen und Menschen helfen, angesichts der weltweiten Herausforderungen nicht die Zuversicht zu verlieren. Der Vortrag des 32-Jährigen Wissenschaftlers kam gut an und lieferte der versammelten heimischen Wirtschaft wichtige Denkanstöße. Die Gäste mußten diesmal ohne Kammerpräsident Ralf Stoffels auskommen, der erkrankt war. Stattdessen äußerten sich Präsidiumsmitglieder wie Dr. Sahra Schniewindt zur aktuell angespannten Lage in den Unternehmen der Region. Im Rahmen des Jahresempfangs wurden auch vier Ausbildungs-Beste stellvertretend für alle erfolgreichen Azubis im Kammerbezirk offiziell ausgezeichnet. Der SIHK-Jahresempfang ist eins der wichtigsten Netzwerktreffen der Region im Jahr.