1000 Gäste bei SIHK
Der Zukunft mit "wütendem Optimismus" begegnen. Diese Botschaft nahmen gestern (Mittwoch) die 1000 Gäste der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer mit nach Hause. Die SIHK hatte zum traditionellen Jahresempfang, dem Spitzentreffen der regionalen Wirtschaft, in die Stadthalle eingeladen. Gastredner war der junge Zukunftsforscher Tristan Horx.
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.12.2025 12:04
Horx' Idee des wütenden Optimismus könnte Unternehmen und Menschen helfen, angesichts der weltweiten Herausforderungen nicht die Zuversicht zu verlieren. Der Vortrag des 32-Jährigen Wissenschaftlers kam gut an und lieferte der versammelten heimischen Wirtschaft wichtige Denkanstöße. Die Gäste mußten diesmal ohne Kammerpräsident Ralf Stoffels auskommen, der erkrankt war. Stattdessen äußerten sich Präsidiumsmitglieder wie Dr. Sahra Schniewindt zur aktuell angespannten Lage in den Unternehmen der Region. Im Rahmen des Jahresempfangs wurden auch vier Ausbildungs-Beste stellvertretend für alle erfolgreichen Azubis im Kammerbezirk offiziell ausgezeichnet. Der SIHK-Jahresempfang ist eins der wichtigsten Netzwerktreffen der Region im Jahr.