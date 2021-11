100.000 Tote in Deutschland: Das Corona Update vom 25. November 2021

Deutschland durchbricht traurige Marke

100.000 Tote in Deutschland, die an oder mit Corona verstorben sind. Diese traurige Schallmauer wurde heute leider durchbrochen. In Europa starben nur in Großbritannien, Italien und Frankreich mehr Menschen. Die Hälfte der Opfer in Deutschland war 84 Jahre und älter. Viele der Corona-Toten hatten zwar ernsthafte Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes, dennoch wurde bei 86 Prozent Corona als alleinige oder wesentliche Todesursache festgestellt. Das hat eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Pathologie ergeben.

Virologe Streeck: Situation wird nicht so schlimm wie vergangenen Winter

Im Corona-Hotspot Sachsen denkt Ministerpräsident Kretschmer mittlerweile über einen Lockdown vor Weihnachten nach. Auch eine Verlegung von Intensivpatienten wird vorbereitet. Auch Bayerns Kliniken befürchten zum Jahresende eine "bislang nicht dagewesene Notlage in der Versorgung". Die Verlegung von Covid-Intensivpatienten in andere Bundesländer werde dabei nur kurzfristig helfen , so die bayerische Krankenhausgesellschaft. Der Virologe Hendrik Streeck glaubt trotzdem, dass die Lage nicht so schlimm wird wie im vergangenen Winter: "Ich denke schon, dass es auf jeden Fall besser werden wird, weil wir natürlich wesentlich mehr Geimpfte und Genesene haben."

Kein Rosenmontag in Düsseldorf

Den Karnevalsumzügen im kommenden Jahr droht eine Verschiebung. Die Düsseldorfer Jecken hatten bereits gestern den Umzug vom 28. Februar auf den 8. Mai verschoben. Heute diskutieren weitere Hochburgen mit der NRW-Landesregierung über eine mögliche Verlegung.

