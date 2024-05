15-jähriger Jakob gewinnt bei «The Voice Kids»

Berlin (dpa) - Der 15-jährige Jakob aus dem hessischen Limburg an der Lahn hat die Castingshow «The Voice Kids» gewonnen. Den Sieg im Finale der mittlerweile zwölften Staffel der Sendung holte sich der Teenager am Freitagabend mit einer Darbietung des Evergreens «The Sound of Silence» von Simon & Garfunkel.

Jakob gehörte zum Team von Popmusiker Wincent Weiss, der erneut als Coach dabei war und nun, im mittlerweile vierten Anlauf, ein Talent aus seinem Team gewinnen sah. Entsprechend überrascht zeigte sich der 31-Jährige über den Triumph seines Schützlings: «Ich habe es im ersten Moment gar nicht fassen können, dass Jakob gewonnen hat und er tatsächlich aus meinem Team kommt», sagte Weiss laut Mitteilung am Samstag.

Neben Weiss waren in dieser Staffel auch wieder Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier dabei.