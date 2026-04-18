20 Jahre SCRATCH: Jubiläumskonzert

Am Samstag hat SCRATCH 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Scratch heißt: Hobbysänger treffen sich mit Berufsmusikern und erarbeiten noch am selben Tag ein Programm für ein Konzert. Das Konzept stammt von Anthony Hermus, der selber seine Karriere am Theater Hagen begann. Für das Jubiläum kehrt er zu seinen Ursprüngen zurück, auch gesungen wurde das Gleiche wie damals zum ersten SCRATCH: Zwei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Der für den Tag erstellte SCRATCH-Chor hat dann am Ende des Tages in der Johanniskirche gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Hagen ein Konzert gegeben. Das gemeinsame SCRATCHen kam wie immer gut an.