2026 im Schumacher-Museum

Geplant ist für 2026 auch eine neue große und aufwändige Schumacher-Ausstellung mit Werken aus der eigenen Sammlung. Museumsdirektor Rouven Lotz will noch keine Details verraten, verspricht aber etwas ganz Besonderes. Hintergrund: Für die vielen begleitenden Schauen - Ende 2024/Anfang 2025 zum Beispiel die große Jean-Fautrier-Ausstellung - mußte Platz geschaffen werden, und so waren weniger Schumacher-Werke zu sehen als sonst. Nach Angaben des Museumsdirektors gab es immer wieder Nachfragen von Besuchern, wann man denn wieder mehr Schumacher selbst sehen könne. Dem will er nun in 2026 Rechnung tragen.