21. Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg

Insgesamt sind es rund 50 Aussteller mit handgemachten Kostbarkeiten, auch bei der Deko setzt das Schloss auf Handgemachtes. Künstler Hans Kordes stellt zum einen aus: Seine Ausstellung stahl-zeit besteht aus großen Stahlskulpturen, die nostalgische Motive zeigen, von Tinkerbell über Arielle. Diese schmücken das ganze Schlossgelände. Kleine Versionen von den Skulpturen - auch von der schwarzen Hand - lassen sich an seinem Stand auch erwerben. Auch die Künstlerin Anne Kersten präsentiert wieder ihre Werke. Der Markt bietet Deko, Schmuck, Accessoires, Keramik und mehr, zum selber genießen oder verschenken. Außerdem gibt es berühmten Besuch: Fabian Kahl aus der Sendung "Bares für Rares" stellt seine Antiquitäten zum Verkauf zur Verfügung, darunter auch Sachen aus der Sendung.