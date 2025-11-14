21. Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg

Handgemachtes und Authentisches

Insgesamt sind es rund 50 Aussteller mit handgemachten Kostbarkeiten, auch bei der Deko setzt das Schloss auf Handgemachtes. Künstler Hans Kordes stellt zum einen aus: Seine Ausstellung stahl-zeit besteht aus großen Stahlskulpturen, die nostalgische Motive zeigen, von Tinkerbell über Arielle. Diese schmücken das ganze Schlossgelände. Kleine Versionen von den Skulpturen - auch von der schwarzen Hand - lassen sich an seinem Stand auch erwerben. Auch die Künstlerin Anne Kersten präsentiert wieder ihre Werke. Der Markt bietet Deko, Schmuck, Accessoires, Keramik und mehr, zum selber genießen oder verschenken. Außerdem gibt es berühmten Besuch: Fabian Kahl aus der Sendung "Bares für Rares" stellt seine Antiquitäten zum Verkauf zur Verfügung, darunter auch Sachen aus der Sendung.

Für die ganze Familie

An den Adventssonntagen ist Kindertag. Hier können die Kinder Tassen bemalen, Kronen und Sterne basteln. Unter anderem für den guten Zweck, z.B. mit der Ukrainehilfe Hagen. Sonntag kommt immer der Nikolaus zu Besuch mit Überraschungen für die Kleinen. Für den kulturbegeisterten Besucher werden wieder samstags (17 und 18 Uhr) und sonntags (16 und 17 Uhr) Schlossführungen angeboten. Hier führt Herr Scholz wieder durch den Dachboden und erzählt spannende Geschichten.

Wie, wo, wann?

Öffnungszeiten an allen Adventswochenenden:

Freitags von 17 bis 21 Uhr

Samstags von 13 bis 21 Uhr

Sonntags von 13 bis 19 Uhr





Eintritt für Erwachsene: 9€, für Kinder ab 7 Jahren: 4€, Schüler/ Studenten: 8€

Happy Hour samstags und sonntags 13: bis 14 Uhr mit 1€ Abzug

Familienkarte

2 Erwachsene und 1 Kind (7-16 Jahre) 20€

2 Erwachsene und 2 Kinder (7-16 Jahre) 22€