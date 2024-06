24 Stunden von Le Mans: Sieg und Platz drei für Ferrari

Wie im Vorjahr gewinnt ein Ferrari den Motorsport-Klassiker in Frankreich. Auch Platz drei in der Hypercar-Kategorie geht an die Marke aus Italien. Mick Schumacher scheidet mit seinem Team früh aus.

© Jeremias Gonzalez/AP/dpa