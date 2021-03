28 Schröder-Punkte reichen Lakers nicht zum Sieg

NBA

Ohne den angeschlagenen Superstar LeBron James und den schon seit längerer Zeit fehlenden Anthony Davis als zweiten Starspieler im Team hatte Schröder beim 120:123 gegen die Sacramento Kings mehr Verantwortung als seinen bisherigen Partien für den Titelverteidiger. Mit 28 Punkten, neun Vorlagen und einem Rebound erfüllte der Basketball-Profi die Erwartungen.

Allerdings verpasste er arg bedrängt Sekunden vor dem Ende auch einen Korberfolg, mit dem sich die Lakers die Führung hätten holen können. «Wir haben gekämpft und alles gegeben. Unglücklich, dass wir nicht gewonnen haben», sagte Schröder. «Wir haben insgesamt einen guten Job gemacht. Ich bin enttäuscht, dass wir es nicht gewonnen haben, aber wir werden bereit sein für die zweite Hälfte der Saison.» James reiste wegen Problemen am Knöchel nicht mit nach Sacramento, soll beim Showspiel der Liga am Sonntag in Atlanta aber dabei sein können.

Auch die Dallas Mavericks mussten vor der Pause auf ihren besten Spieler verzichten, gewannen ohne Luka Doncic aber trotzdem 87:78 gegen die Oklahoma City Thunder. Doncic fehlte mit Problemen am Rücken. Nationalspieler Maxi Kleber steuerte acht Punkte, sieben Rebounds und eine Vorlage zum zweiten Sieg in Serie bei und verbuchte zudem zwei Blocks.

Im Topspiel des Tages gewannen die Philadelphia 76ers nach Verlängerung 131:123 gegen die Utah Jazz, bei denen Donovan Mitchell nach zwei technischen Fouls vom Platz musste und sich stark aufregte und benachteiligt fühlte. James Harden verbuchte bei seiner ersten Rückkehr nach Houston gegen die Rockets ein 132:114 mit den Brooklyn Nets und überzeugte mit einem Triple Double aus zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistikkategorien.

