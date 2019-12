«3 Engel für Charlie»: Neuauflage mit Kristen Stewart

Auf Verbrecherjagd

Berlin (dpa) - In der nächsten Neuauflage der berühmten TV-Serie gehen Kristen Stewart, Ella Balinska und Naomi Scott als «3 Engel für Charlie» auf Verbrecherjagd. Das Trio ist einem Technologiekonzern auf der Schliche, der ein cleveres Gerät herstellt, das allerdings tödlichen Nebenwirkungen hat.

Als erste weibliche Agentin Bosley ist Elizabeth Banks zu sehen. Banks ist auch Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin des Actionabenteuers, das unter anderem in Hamburg gedreht wurde. Geschichten mit den drei Engeln wurden schon in einer Kultserie und in Kinofilmen der 2000er mit Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu erzählt.

3 Engel für Charlie, USA 2019, 119 Min., FSK ab 12, von Elizabeth Banks, mit Kristen Stewart, Ella Balinska, Naomi Scott, Patrick Stewart