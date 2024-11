3-Türmelauf des Hasper SV

Am Sonntag startet am Kaiser-Friedrich-Turm der 3-Türmelauf des TV Hasperbach und der "Hagen.Wirtschaftsentwicklung". Die Laufveranstaltung hat es in kürzester Zeit geschafft, sich als Event in der Läuferszene zu etablieren.

© Ralf Schaepe