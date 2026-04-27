30 Jahre Babylon in Hagen

Hagens kleinstes und ältestes Kino hat eine fröhliche Party verdient. Mit Grußwort vom Oberbürgermeister, Musik von den Daltons, einem Auftritt der Theatergruppe DaCapo und danach wird getanzt. Saturday Night Fever im Saal der Pelmke.

Seit der Eröffnung im Jahr 1996 bereichert das Babylon die Hagener Kinolandschaft mit einem engagierten Programm aus Arthaus-Filmen, Dokumentationen und Kinderfilmen, die in der Regel nicht den Weg in die großen Kinopaläste finden.

Möglich war dies über all die Jahre nur, weil es neben einer professionellen Leitung des Kinos auch eine engagierte Gruppe von Menschen gibt, die mit viel bürgerschaftlichem Engagement den Betrieb erst ermöglichen.