30 Jahre GKS Hagen

Kraus' Idee war, vor allem Kinder, Jugendliche, Frauen und Mädchen in der damals sogenannten Dritten Welt zu unterstützen und zu fördern. Und damit auch etwas vom Erfolg seines Reiseunternehmens zurückzugeben. Heute arbeitet die Georg-Kraus-Stiftung mit 70 Vereinen und anderen Stiftungen gemeinsam an Projekten und hat dafür bereits über 9 Millionen Euro investiert. Inzwischen ist Tochter Carola Kraus die Vorstandsvorsitzende. Am 13. Juni soll gefeiert werden - mit altgedienten Stiftungsmitgliedern, Freunden und dem Oberbürgermeister.