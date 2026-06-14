30 Jahre Gutes tun





Dabei wurde der ehemalige Stiftungschef Erich Fritz zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Oberbürgermeister Dennis Rehbein würdigte bei seiner Glückwunsch-Rede besonders, daß die Stiftung sich auch lokal intensiv einsetzt, besonders für gemeinsames Wohnen und Leben im Alter. Sie betreibt dazu ein Wohnhaus in der Innenstadt am Elbersufer. In der Villa Elisa in Haspe, der ehemaligen Eversbusch-Villa, hat die Stiftung ein Wohn- und Betreuungskonzept für Menschen mit Demenz realisiert. Aber auch junge Leute will die Georg-Kraus-Stiftung zu einem verantwortungsbewußten Leben und Handeln animieren - dazu lobt sie einen Schulpreis aus. In diesem Jahr gab es vier Gewinner-Schulen aus der gesamten Regierungsbezirk, eine davon ist das Hasper Christian-Rohlfs-Gymnasium.