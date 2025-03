40-Tonner fährt sich fest

Am Kreisverkehr an der Enervie hat sich am Abend ein 40-Tonner festgefahren. Der Kreisverkehr war ab circa 19 Uhr nur in Richtung Volmeabstieg und Holthausen frei. Gesperrt war die Strecke Richtung Haßleyer Straße - das Ganze bis kurz vor 23 Uhr. So lange hatte die Bergung gedauert.

© Fotolia