49-Euro-Ticket startet - Interview mit Verkehrsminister Krischer

Am 03.04.2023 ist es soweit: Ab jetzt können wir ein Deutschlandticket kaufen. Es ist ab Mai bundesweit gültig, kostet 49 Euro im Monatsabo und gilt für den Nah- und Regionalverkehr. Verkauft wird das Deutschlandticket online, auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben und kann ab Mai im ganzen Land in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs genutzt werden. Entstanden ist dieses Ticket erst vor wenigen Wochen mit ganz heißer Nadel.

José Narciandi aus unserem Landtagsstudio hat mit dem NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer darüber gesprochen

"Wir haben eine Menge an Kapazitäten (im ÖPNV), die im Moment noch nicht ausgenutzt werden."

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer