4Music Night zieht um

Das beliebte monatliche Livemusik-Konzept 4Music Night wechselt in den Werkhof. Nach acht Jahren im Kultopia steht am 2. April die Premiere in Hohenlimburg an. Das Konzept bleibt gleich: eine Stammband spielt mit wechselnden Gästen live die größten Hits der Musikgeschichte. Und das mitten im Publikum, sagt Schlagzeuger Andy Bucco.