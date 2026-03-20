4Music Night zieht um
Das beliebte monatliche Livemusik-Konzept 4Music Night wechselt in den Werkhof. Nach acht Jahren im Kultopia steht am 2. April die Premiere in Hohenlimburg an. Das Konzept bleibt gleich: eine Stammband spielt mit wechselnden Gästen live die größten Hits der Musikgeschichte. Und das mitten im Publikum, sagt Schlagzeuger Andy Bucco.
Veröffentlicht: Freitag, 20.03.2026 11:23
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Die Gäste bei der Werkhof-Premiere haben sich schon mehrfach in unserer Bandabteilung verewigt: Bastian Korn und Nina Jansen.
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