5 Jahre Hochwasser - Gedenkveranstaltung im Werkhof Hohenlimburg

Fünf Jahre nach dem Hochwasser in Hagen sind die Ereignisse weiter präsent. Die Flut hat in Hagen deutliche Spuren hinterlassen. Gestern gab es einen Erzählabend im Werkhof Hohenlimburg, organisiert von der Hochwasserhilfe der AWO. Es ging darum, zurück zu blicken, Erfahrungen zu teilen und den Blick nach vorne zu richten. Im Mittelpunkt standen die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen.