56 gegen 16 Jahre: Generationenduell elektrisiert Darts-WM

London (dpa) - Vor dem mit großer Spannung erwarteten Darts-Aufeinandertreffen mit dem 40 Jahre jüngeren Luke Littler war Raymond van Barneveld in Redelaune. Fast eine Stunde sprach der Niederländer nach seinem Sieg über den Waliser Jim Williams in London vor der Presse.

Williams war aber kaum Thema, stattdessen ging es fast nur um Littler als nächsten Rivalen. Barneys Botschaft war klar: Ich bin bereit für den Jungspund. «Ich bin einer der Unsterblichen in diesem Sport», verkündete der 56 Jahre alte Niederländer stolz.

Als van Barneveld am 1. Januar 2007 seinen fünften und bisher letzten WM-Titel einfuhr, war Littler (16) noch nicht geboren. Das passierte genau 20 Tage nach dem denkwürdigen Finale zwischen Barney und Englands Legende Phil Taylor, der Littler nun berät. Das bevorstehende Achtelfinal-Duell (21.30 Uhr/DAZN und Sport1) zwischen Jung und Alt, das altersmäßig auch Opa gegen Enkel sein könnte, elektrisiert auch deshalb die WM im Alexandra Palace.

Und der bisher so starke Debütant Littler heizt die Vorfreude von Fans und Experten weiter an. Am Freitag postete der Engländer bei X (früher Twitter) ein Video von sich im Alter von drei Jahren, als er seinen damaligen Helden van Barneveld bei dessen WM-Triumph im Ally Pally imitiert. «13 Jahre später treffe ich höchstpersönlich auf die Legende und das auch noch auf der größten Bühne der Welt», schrieb Littler zu dem kurzen Video, bei dem er ein England-Trikot von Steven Gerrard trug.

Post auf X