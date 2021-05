6000 Migranten aus Marokko erreichen Ceuta

EU-Außengrenze

Madrid (dpa) - In der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta sind bis Dienstagmorgen etwa 6000 Migranten aus Marokko angekommen. Davon seien bereits 1600 in das Nachbarland zurückgebracht worden, sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska dem TV-Sender RTVE.

Bei etwa 1500 der seit Montagmorgen angekommenen Menschen handele es sich um Minderjährige. Diese werden in der Regel nicht sofort zurückgeschickt. Auf marokkanischer Seite gebe es immer noch Menschen, die versuchen wollten, illegal nach Ceuta zu kommen, sagte der Minister. Die Regierung habe zusätzlich 200 Polizisten nach Ceuta entsandt.

Noch nie zuvor sind so viele Menschen binnen eines Tages in die kleine Exklave mit rund 85.000 Einwohnern gekommen. Marokko hatte die Kontrolle der angrenzenden Strände ohne Erklärung ausgesetzt. Tausende nutzten die Chance, um an der Küste bis an den Grenzzaun zu gehen. Von dort mussten sie nur um eine Mole herumschwimmen, um nach Ceuta zu gelangen. Die Behörden der Exklave wurden völlig überwältigt und konnten nicht mehr tun, als Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Es gab dennoch einen Toten. Die Erwachsenen, die zunächst durch die Stadt liefen, wurden in ein Stadion gebracht. Die Minderjährigen wurden in einem inzwischen völlig überfüllten Auffanglager untergebracht.

Marokko ließ die Menschen nach Einschätzung spanischer Medien passieren, weil es darüber verärgert ist, dass Spanien die medizinische Behandlung des Chefs der Unabhängigkeitsbewegung Polisario für Westsahara, Brahim Ghali, in einem Krankenhaus in Logroño erlaubte. Marokko beansprucht das Gebiet an seiner Südgrenze als Teil seines Staatsgebiets. Eine Erklärung aus Rabat gab es zunächst nicht.

Westsahara an der nordafrikanischen Atlantikküste war bis 1975 spanische Kolonie. Marokko kontrolliert große Teile des dünn besiedelten Gebiets an seiner Südgrenze. Die Polisario strebt nach Unabhängigkeit für die Westsahara. Marokko will der Region nur Autonomie zugestehen.

Im Dezember hatte der damals bereits abgewählte, aber noch amtierende US-Präsident Donald Trump Marokkos Souveränität über Westsahara anerkannt. Seither wachsen die Spannungen zwischen Marokko und europäischen Ländern, die Trumps Entscheidung kritisierten. So rief Rabat Anfang Mai seine Botschafterin aus Berlin zurück.

Die spanische Zeitung «El País» beschrieb die Lage vor Ceuta am Vortag als eine «Autobahn auf dem Meer». Die meisten der Ankommenden seien Männer, aber es seien auch Frauen und Familien mit Babys darunter gewesen. Einige hatten Schwimmringe oder kleine Schlauchboote dabei. Nach unbestätigten Medienberichten hatten sich auch in der marokkanischen Hafenstadt Tanger Migranten aus Ländern südlich der Sahara auf den Weg in Richtung Ceuta gemacht.

Viele Marokkaner im Umfeld von Ceuta und der anderen spanischen Nordafrika-Exklave Melilla haben ihre Arbeit und Einkommen verloren, seit Marokko die Grenze zu den beiden Gebieten im März 2020 wegen der Corona-Pandemie geschlossen hat. Immer wieder demonstrierten Menschen, die sonst in den Exklaven arbeiteten, für ein Ende der Schließung.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-637404/6

In der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta sind bis Dienstagmorgen etwa 6000 Migranten aus Marokko angekommen. Foto: Javier Fergo/AP/dpa © Javier Fergo (dpa) In der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta sind bis Dienstagmorgen etwa 6000 Migranten aus Marokko angekommen. Foto: Javier Fergo/AP/dpa © Javier Fergo (dpa)

Ein Mann aus Marokko wird von Soldaten der spanischen Armee festgehalten. Foto: Javier Fergo/AP/dpa © Javier Fergo (dpa) Ein Mann aus Marokko wird von Soldaten der spanischen Armee festgehalten. Foto: Javier Fergo/AP/dpa © Javier Fergo (dpa)

Die Armee sperrt das Gebiet an der Grenze ab. Foto: Javier Fergo/AP/dpa © Javier Fergo (dpa) Die Armee sperrt das Gebiet an der Grenze ab. Foto: Javier Fergo/AP/dpa © Javier Fergo (dpa)

Sanitäter kümmern sich um ein Baby, das Migranten mit über die Grenze nach Spanien gebracht haben. Foto: Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa © Antonio Sempere (dpa) Sanitäter kümmern sich um ein Baby, das Migranten mit über die Grenze nach Spanien gebracht haben. Foto: Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa © Antonio Sempere (dpa)

Beamte der Guardia Civil und Mitglieder des Roten Kreuzes beobachten Menschen aus Marokko, die die Grenze überquert haben. Foto: Antonio Sempere/Europa Press/dpa © Antonio Sempere (dpa) Beamte der Guardia Civil und Mitglieder des Roten Kreuzes beobachten Menschen aus Marokko, die die Grenze überquert haben. Foto: Antonio Sempere/Europa Press/dpa © Antonio Sempere (dpa)