70 Jahre Engagement fürs Wildgehege - Verein sucht neue Mitglieder

Ob bei der Versorgung der Tiere, der Instandhaltung des Geländes oder der Organisation von Projekten: Die Aufgaben im Verein sind vielfältig. Auch der Betreiber, der WBH, betont die große Bedeutung des Fördervereins - ohne diese Unterstützung wäre der Betrieb in dieser Form nicht möglich.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, sucht der Verein neue Mitglieder. Wer sich für Natur und Tiere interessiert und Teil einer engagierten Gemeinschaft werden möchte, ist herzlich willkommen.

Eine gute Gelegenheit, den Verein kennenzulernen, bietet die Jahreshauptversammlung am 17. April.