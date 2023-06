70 Millionen plus X: Bayern gibt wohl erstes Kane-Angebot ab

München (dpa) - Der FC Bayern München hat laut eines Medienberichts ein erstes Angebot für Stürmer Harry Kane abgegeben. Wie das Portal «The Athletic» schreibt, bieten die Münchner den Tottenham Hotspur 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 29-Jährigen.

Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist laut übereinstimmenden Medienberichten das Transferziel Nummer eins der Bayern für die vakante Position im Angriff. Kanes Vertrag bei den Spurs aus London läuft noch ein Jahr. Auch Manchester United soll am Angreifer interessiert sein. In den vergangenen Wochen hatte zudem Real Madrid Interesse an Kane gezeigt.

Am Montag hatte an der Säbener Straße erneut der Transfer-Ausschuss getagt, dort sollen sich die Clubspitzen auch mit dem Segen von Trainer Thomas Tuchel auf Kane festgelegt haben. «Wir arbeiten hart daran, dass wir in der kommenden Saison eine Mannschaft haben, die besseren Fußball spielt als in der vergangenen», sagte am Montagabend Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß, der ebenfalls Teil der Taskforce ist. Durch den Fokus auf Kane sind Victor Osimhen vom SSC Neapel und Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani vorerst wohl keine heißen Kandidaten mehr.