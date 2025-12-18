80. CVJM Weihnachtsfeier in Hagen
Während viele Menschen Heiligabend im Kreis ihrer Familie verbracht haben, gab es in Hagen auch in diesem Jahr ein besonderes Angebot für Alleinstehende, Einsame und Bedürftige. Der CVJM Hagen hatte an Heiligabend erneut zu einer großen Weihnachtsfeier eingeladen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 24.12.2025 19:32
Festlich geschmückte Halle in Vorhalle
Veranstaltungsort war die Karl-Adam-Halle im Stadtteil Vorhalle. Die Sporthalle wurde dafür liebevoll hergerichtet, mit festlich gedeckten Tischen, Sitzgelegenheiten und stimmungsvoller Weihnachtsmusik im Hintergrund.
80 Jahre gelebte Tradition
Die Weihnachtsfeier fand bereits zum 80. Mal ohne Unterbrechung statt und ist damit eine feste Tradition in der Stadt. Jahr für Jahr bietet der CVJM damit Menschen, die sonst allein wären, einen Ort der Gemeinschaft und Begegnung.
Viele Gäste genießen Gemeinschaft
Zahlreiche Gäste kamen zusammen, um gemeinsam zu essen, Musik zu hören und Zeit miteinander zu verbringen. Für viele Besucherinnen und Besucher ist die Feier ein fester Termin, andere nahmen erstmals teil und wurden herzlich empfangen. Auf dem Programm standen neben einem warmen Weihnachtsessen auch Unterhaltung durch Künstler. Zum Abschluss erhielten die Besucherinnen und Besucher Geschenke, um den Abend gemeinsam und mit einem Lächeln ausklingen zu lassen.