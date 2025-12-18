80. CVJM Weihnachtsfeier in Hagen

Zahlreiche Gäste kamen zusammen, um gemeinsam zu essen, Musik zu hören und Zeit miteinander zu verbringen. Für viele Besucherinnen und Besucher ist die Feier ein fester Termin, andere nahmen erstmals teil und wurden herzlich empfangen. Auf dem Programm standen neben einem warmen Weihnachtsessen auch Unterhaltung durch Künstler. Zum Abschluss erhielten die Besucherinnen und Besucher Geschenke, um den Abend gemeinsam und mit einem Lächeln ausklingen zu lassen.