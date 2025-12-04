80. Weihnachtsfeier vom CVJM Heim

Der CVJM lädt auch in diesem Jahr wieder zur traditionellen Heiligabend-Weihnachtsfeier in die Sporthalle Vorhalle ein. Besonders ist diesmal das Jubiläum: Die Feier findet bereits zum 80. Mal ohne Unterbrechung statt. Damit setzt der CVJM eine Tradition fort, die 1946 – nur ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs – begann und seitdem Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen warmen und gemeinschaftlichen Weihnachtsabend ermöglicht.

Eingeladen sind alle, die an Heiligabend nicht allein sein möchten: alleinstehende, bedürftige oder einsame Menschen aus ganz Hagen. Um die Gästezahl besser planen zu können, werden im Vorfeld kostenlose Tickets ausgegeben. Diese sind im CVJM-Heim sowie in Luthers Waschsalon erhältlich und dienen ausschließlich der organisatorischen Übersicht.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein festliches Weihnachtsessen mit Bohnensalat, Rindergulasch, Kartoffeln sowie Kaffee und Kuchen. Auch das Programm sorgt für einen abwechslungsreichen Abend: Ein Clown und eine Trommelgruppe treten auf und schaffen eine fröhliche, herzliche Atmosphäre, in der schnell Gespräche und Begegnungen entstehen.

Eine feste Tradition ist außerdem das Geschenk, das jeder Gast am Ende des Abends erhält. Alle Besucher bekommen einen Rucksack, gefüllt mit Lebensmitteln und weihnachtlichem Gebäck. Die Rucksäcke werden von der Evangelischen Stiftung Volmarstein gepackt und sind für viele Gäste ein besonderes Zeichen der Wertschätzung.

Ab dem CVJM-Heim gibt es kostenlos öffentliche Verkehrsmittel, sodass auch Menschen ohne eigenes Auto bequem zur Feier kommen können. Viele Ehrenamtliche unterstützen den Abend und schenken ihre Zeit, um anderen ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.





Termine um die Tickets zu organisieren: