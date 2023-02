8,62 Millionen sehen den Schwarzwald-«Tatort»

Berlin (dpa) - ProSieben strahlte die Comicverfilmung «Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn» aus - damit verbrachten 1,40 Millionen (4,7 Prozent) den Abend. Das Vox-Kochduell «Kitchen Impossible» hatte 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,3 Prozent).

Die Actionkomödie «Baywatch» auf Sat.1 schalteten 1,02 Millionen (3,5 Prozent) ein. Die Kabel-eins-Berufsdoku «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» fand 780 000 Fans (2,5 Prozent). Den US-Thriller «Inception» auf RTLzwei verfolgten 450 000 Leute (1,6 Prozent).