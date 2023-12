9,34 Millionen sehen Kölner «Tatort

Der Kölner «Tatort» hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz in den Schatten gestellt. Der Fall «Des anderen Last» erreichte ab 20.15 Uhr im Ersten 9,34 Millionen (30,7 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer. Die TV-Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) hatten dieses Mal einen vorweihnachtlichen Mord an einem Paketboten aufzuklären.

© Martin Valentin Menke/WDR/Bavaria Fiction GmbH/dpa