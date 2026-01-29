A45 in Schwerte vorübergehend einspurig

Es geht um eine Übergangskonstruktion der Brücke Rettelmühle zwischen Schwerte-Ergste und dem Westhofener Kreuz. Brückenübergänge gleichen die Längenänderungen der Bauwerke aus, die bei Temperaturschwankungen entstehen und sind hohen Belastungen ausgesetzt

Heute (29. Januar) wurde an der Stahlkonstruktion ein Schaden festgestellt. Dieser muss umgehend repariert werden. Das teilt Autobahn Westfalen mit.

Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der Strecke kommt es zu langen Rückstaus. Wie lange die Reparatur dauert ist noch nicht bekannt.