ABC-Klassen ab 2028: NRW führt verbindliche Sprachförderung vor der Einschulung ein

Kern der Reform ist ein verbindlicher Sprachtest für alle Kinder im Frühjahr vor der Einschulung. Dafür wird die Schulanmeldung vom Herbst auf das Frühjahr vorgezogen. Erstmals im Jahr 2028 sollen landesweit alle Kinder nach einem einheitlichen Standardverfahren getestet werden. Zeigt sich dabei ein größerer Förderbedarf, ist der Besuch einer ABC-Klasse verpflichtend. Geplant sind zwei Mal zwei Unterrichtsstunden pro Woche über die Dauer eines Jahres. Die Teilnahme ist verbindlich, die Verantwortung dafür liegt ausdrücklich bei den Eltern.