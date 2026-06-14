Abnehmspritze: Eure Fragen, ehrliche Antworten

Wenn du unter Übergewicht leidest oder jemanden kennst, der Hilfe braucht: Es gibt strukturierte Behandlungsnetzwerke und zertifizierte Zentren. Die Basis bildet das multimodale Konzept aus Ernährungstherapie, Bewegung, Verhaltenstherapie und gegebenenfalls medizinischen oder operativen Eingriffen.









Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich im Regelfall an den Kosten der Basistherapie oder übernehmen sie ganz, wenn eine ärztliche Diagnose vorliegt und du ein multimodales Programm durchläufst. Informier dich dazu am besten über die Angebote deiner Krankenkasse.

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung.