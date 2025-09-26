Abschied nach 46 Jahren

Seit 1979 ist Dr. Hans-Dieter Fischer ununterbrochen im Rat. Der CDU ist er schon 15 Jahre vorher beigetreten. Neben vielen Ämtern, die er innehatte, ist er auch über 26 Jahre Bürgermeister in seiner Stadt Hagen - und das ist er noch einen Monat. Seine Rats- und Amtszeit endet am 31ten Oktober. Oberbürgermeister Erik Schulz hat am Donnerstag Fischer und auch anderen Ratsmitgliedern für ihre Arbeit in der Kommunalpolitik gedankt und sie geehrt. Fischer hatte vorab angekündigt, für die neu beginnende Wahlperiode nicht mehranzutreten.