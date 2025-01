Abschied von der TV-Show «Ringlstetter»

München (dpa) - Nach neun Jahren und 250 Folgen geht die Sendung «Ringlstetter» im BR Fernsehen zu Ende. Die Abschiedsshow sei am 22. Mai geplant, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) in München mit. Vor dem Abschied wartet auf die Fans noch eine letzte Staffel. Die 14 neuen Folgen starten am 6. Februar um 22.00 Uhr. In der finalen Staffel angekündigt haben sich unter anderem der Violinist David Garrett und «Tatort»-Star Jan Josef Liefers.

«Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist», sagte der Moderator und Kabarettist Hannes Ringlstetter (54). So empfindet es auch seine Co-Gastgeberin Caro Matzko (45). «Jeder Witz ist erzählt, jede Frage ist gestellt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu machen.»