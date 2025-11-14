Abstieg ganz nah: Deutsches Tennis-Team unterliegt Türkei

Ismaning (dpa) - Große Enttäuschung statt Heimerfolg: Deutschlands Tennisspielerinnen stehen nach einer unerwarteten Niederlage im Billie Jean King Cup vor dem Abstieg. In den Playoffs verlor die DTB-Auswahl gegen die Außenseiterinnen aus der Türkei mit 1:2 Siegen. Wenn das Team vom Bosporus am Samstag auch gegen Belgien gewinnt, dann sind die Deutschen um Eva Lys und Ella Seidel 2026 im wichtigsten Mannschaftsevent nicht mehr dabei.

Seidel hatte mit einem souveränen 6:1, 6:1 gegen Berfu Cengiz stark begonnen. Dann aber verlor Deutschlands Topspielerin Lys überraschend mit 2:6, 6:4, 0:6 gegen Zeynep Sonmez. Im entscheidenden Doppel unterlagen schließlich Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier gegen Sonmez/Ayla Aksu mit 6:2, 2:6, 4:6.

Debütantin Seidel stark - dann folgen die Enttäuschungen

Der Tennistag auf der beschaulichen Anlage des TC Ismaning ging gut los: Die erst 20 Jahre alte Seidel jubelte in ihrem ersten Match beim Billie Jean King Cup schon nach 57 Minuten. «Ich freue mich unfassbar, dass ich so mein Debüt geben konnte», sagte die Weltranglisten-85. danach. «Ich war anfangs sehr nervös. Zum einen, weil ich das erste Mal für Deutschland spiele, zum anderen vor dem Publikum.» Für Seidel war es fast ein Heimspiel - sie trainiert unweit in Oberhaching. «Für Deutschland zu spielen, ist noch ein bisschen Extra-Druck.»

Dann folgte die Enttäuschung: Lys (23) kam mit dem druckvollen Auftritt von Sonmez nicht zurecht und gab gleich acht ihrer zwölf Aufschlagspiele ab. Sie erkämpfte sich zwar den zweiten Satz - im entscheidenden Durchgang aber setzte es nach zwei Stunden mit dem 0:6 die Höchststrafe. Sonmez rangiert als 113. der Weltrangliste zwar 73 Plätze hinter Lys. Sie hatte aber in diesem Jahr schon in Wimbledon ein kleines Tennis-Märchen geschrieben, als sie als erste Türkin in der Open Era in die dritte Runde eines Grand Slams eingezogen war.

Daumen drücken für Belgien am Samstag

«Ich bin echt enttäuscht, dass das im dritten Satz so gelaufen ist», sagte Lys. «Das war einfach zu wenig von mir. Sie hat echt Druck gemacht und ich bin weggebrochen. Ich habe natürlich mehr von mir erwartet.» Auf dem für sie ungewöhnlich schnellen Belag habe sie nie den Rhythmus gefunden, sagte Lys.

Und im Doppel, in dem die kurzfristig am Rücken verletzte Topspielerin Laura Siegemund schmerzlich vermisst wurde, kam es noch schlimmer: Friedsam und Niemeier konnten ihre Dominanz vom ersten Satz nicht halten und unterlagen.

Nun müssen die Deutschen am Samstag auf einen Sieg der Belgierinnen gegen die Türkei hoffen. Tritt dieser ein, dann haben sie am Sonntag bei einem eigenen Erfolg über Belgien noch die Chance, den Abstieg zu vermeiden.