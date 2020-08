Acht deutsche Profis am ersten US-Open-Tag - Kerber eröffnet

New York (dpa) - Bei den US Open in New York sind acht der zehn deutschen Tennisprofis gleich am ersten Turniertag im Einsatz. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Ansetzungen für das Grand-Slam-Turnier hervor.

© Scott Barbour (dpa)