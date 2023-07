Activision-Deal: US-Behörde will Niederlage anfechten

Microsoft will mit dem Kauf von Activision Blizzard Videospiele wie «Call of Duty» unter sein Dach holen. Bisher legten Wettbewerbshüter dem Mega-Deal einige Steine in den Weg. Und der Streit geht weiter.

© Jae C. Hong/AP/dpa