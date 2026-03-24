AD-Schüler begraben Schulskelett

Jede Schule hat ein Skelett etwa für den Biologieunterricht. In der Regel sind die aus Kunststoff - das gilt auch am Albrecht-Dürer-Gymnasium.

Allerdings gab es noch ein historisches Schulskelett. Und es gab eine Unterrichtsreihe im Religionsunterricht, die sich mit Sterben, Tod und Trauerkultur befasst hat. In dieser Unterrichtsreihe haben die Schüler auch einen Sarg entworfen. Innerhalb dieses Rahmens kam die Idee auf, das historische Schulskelett vernünftig und mit Unterstützung eines Pfarrers zu begraben.

In der Projektbeschreibung der Unterrichtsreihe gibt es dazu einen guten Satz: "Schule ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern auch ein Raum, in dem existenzielle Fragen des Lebens bedacht werden dürfen. Der bewusste und respektvolle Umgang mit dem Tod gehört dazu."