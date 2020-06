Adel Tawil - Live aus Ägypten

Musik machen ist für Adel Tawil vor allem etwas, was man gemeinsam macht. Wir erreichen ihn am Telefon bei seiner Familie bei 40 Grad in el-Guna, Ägypten an der Küste des Roten Meers. Die ersten Wochen war er nur zu Hause und hat ein bisschen für sich Musik gemacht. Über Kontakte hat er dann andere Musiker in dem Küstenort kennengelernt und schnell ist die Idee entstanden, dass man doch gemeinsam Musik machen könne. Gesagt, getan! Das Ergebnis könnt ihr euch hier anschauen. (Start 10.06. / 18:30 Uhr).

Adel Tawil - Live aus El-Gouna