Adele bedankt sich bei Dion für Besuch: «Liebe dich so sehr»

Las Vegas (dpa) - Mit einer emotionalen Botschaft hat sich der britische Popstar Adele bei der kanadischen Sängerin Céline Dion für den Besuch einer ihrer Shows in Las Vegas bedankt. «Celine, ich liebe dich so sehr. Worte können niemals ausdrücken, was du mir bedeutest, oder was es bedeutet, dass du zu meiner Show kommst, geschweige denn, wie es sich angefühlt hat, dich wieder in deinem Palast mit deiner wunderschönen Familie zu sehen», hieß es in der Nachricht der 36-Jährigen auf der Plattform X und auf Instagram.

Berichten zufolge war die 56-jährige Dion am Wochenende zu Gast im Colosseum des Caesars Palace, wo Adele seit November 2022 auftritt.

Das Colosseum sei der einzige Ort in Las Vegas, an dem sie habe singen wollen, weil dieses für Dion gebaut worden sei, schrieb Adele: «Ich habe ein Bild von ihr direkt neben der Bühne, das ich jeden Abend berühre, bevor ich auf die Bühne gehe, und sie kam dieses Wochenende zur Show und es war eine Überraschung und ein MOMENT!!» Zu ihren Worten veröffentlichte Adele ein Bild, das die beiden zeigt.

Adele und Dion in der Kasino-Stadt

Ab 2022 hatte Adele drei Show-Reihen mit dem Titel «Weekends With Adele» in der Kasino-Stadt im US-Staat Nevada. Die letzten Konzerte finden im November statt.

Dion leidet seit mehreren Jahren an der Krankheit Stiff-Person-Syndrom mit Muskelkrämpfen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Mit «L'Hymne à l'amour» der französischen Chansons-Ikone Édith Piaf rührte sie das Publikum zu Tränen.

Dion verbrachte viele Jahre auf der Bühne in Las Vegas. Im Oktober 2021 musste der kanadische Weltstar wegen gesundheitlicher Probleme von November bis Februar geplante Auftritte in Las Vegas absagen, die allerdings nicht im Colosseum stattfinden sollten.