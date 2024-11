Adele über Zukunft nach Shows: «Habe keine Pläne, verdammt»

Las Vegas (dpa) - Sängerin Adele hat sich beim letzten Auftritt ihrer Show-Reihe in Las Vegas unter Tränen von ihren Fans verabschiedet und ihre Ungewissheit über ihre nächsten Schritte ausgedrückt. «Ich mache mir wirklich in die Hose bei der Frage, was ich tun werde», sagte die 36-Jährige in Fan-Videos von der Show, die in den sozialen Medien geteilt wurden. «Ich habe keine Pläne, verdammt.»

Die Britin war am Samstagabend zum vorerst letzten Mal im Colosseum des Caesars Palace aufgetreten. In der Kasino-Stadt im US-Staat Nevada hatte sie seit November 2022 Show-Reihen mit dem Titel «Weekends With Adele». Im Sommer hatte die vielfache Grammy-Preisträgerin bekanntgeben, dass sie eine Auszeit nehmen wolle.

«Singen ist das Einzige, was ich gut kann»

Ihren Fans versicherte die Sängerin am Samstag, dass sie «auf jeden Fall» irgendwann wieder Konzerte geben werde. «Singen ist das Einzige, was ich gut kann», erklärte der Popstar. «Ich weiß nur nicht, wann ich das nächste Mal auf die Bühne kommen möchte.» Adele erklärte ihren Fans, dass sie diese «schrecklich vermissen» werde.