Ägypten: Trump erhält höchste staatliche Auszeichnung

Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 10:54

US-Präsident Trump ist auf Nahost-Reise. Bei seinem Stopp in Ägypten soll er für seine Vermittlung im Gaza-Krieg eine besondere Ehrung erhalten.

Nahostkonflikt - Trump
© Evan Vucci/AP/dpa

Gaza-Abkommen

Kairo (dpa) - US-Präsident Donald Trump soll bei seinem Besuch in Ägypten den Nil-Orden und damit die höchste staatliche Auszeichnung des Landes erhalten. In Anerkennung seiner «herausragenden Beiträge zur Unterstützung der Friedensbemühungen, der Entschärfung von Konflikten und zuletzt seiner entscheidenden Rolle bei der Beendigung des Krieges im Gazastreifen» wolle ihm Präsident Abdel-Fattah al-Sisi den Orden verleihen, teilte das Präsidentschaftsbüro mit.

Der Orden des Nils ist ein Halsband aus reinem Gold, bestehend aus drei quadratischen Goldeinheiten, auf denen sich pharaonische Symbole befinden. Er wurde in der Vergangenheit bereits an andere führende Persönlichkeiten verliehen, unter ihnen Nelson Mandela oder Indiens Premierminister Narenda Modi. Zuletzt erhielt ihn der spanische König Felipe VI.

