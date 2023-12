Ärztin: Ter Stegen könnte nach OP rund zwei Monate ausfallen

Barcelona (dpa) - Die behandelnde Ärztin geht generell bei einem Eingriff wie beim deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen von einer Pause von rund zwei Monaten aus.

Dies sei die normale Erholungszeit nach einer Operation wie bei dem 31-Jährigen, sagte Amélie Léglise dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Die Französin hatte den Eingriff am Rücken am Freitag vorgenommen. Ihre Aussage bezog Léglise auf Operationen dieser Art, nicht speziell auf ter Stegen.

Der FC Barcelona hatte nach der Operation mitgeteilt, dass sein deutscher Keeper den Eingriff gut überstanden habe. Die Rückkehr hänge von der weiteren Entwicklung ab.

Ter Stegen hatte wegen der Rückenprobleme die beiden Testspiele der DFB-Auswahl gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) verpasst und auch bei folgenden Spielen von Barça zuschauen müssen. Er hatte in diesem Jahr bis zu seinem November-Ausfall in acht von neun Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft gestanden.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer sagte bei Prime Video, er habe nach der Rücken-Operation ter Stegens noch keinen Kontakt mit seinem Nationalmannschafts-Konkurrenten gehabt. «Wir stehen ja regelmäßig in Kontakt», fügte Neuer bei Prime Video aber gleich hinzu.

Mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr und den Konkurrenzkampf mit ter Stegen erklärte der Weltmeister von 2014: «Ich glaube, dass man auch mal verstehen muss, dass wir Mannschaftskollegen sind, dass wir alle das Gleiche wollen, dass wir versuchen wollen, dass wir im eigenen Land eine tolle EM spielen. Und dass wir, egal, wie es am Ende ausgeht, einen Top-Torwart zwischen den Pfosten haben werden.»