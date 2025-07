Affäre entlarvt? Video von Coldplay-Show geht viral

Foxborough (dpa) - Eine «Kiss-Cam» hat ein Paar auf einem Konzert der Pop-Rock-Band Coldplay in den USA offenbar in eine missliche Lage gebracht. Auf einem viralen Video in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie ein grauhaariger Mann und eine blonde Frau in inniger Umarmung dem Konzert lauschen.

Als das Paar sich selbst auf der Leinwand erkennt, schlägt die Frau die Hände vors Gesicht und wendet sich ab, der Mann geht in die Hocke und versteckt sich. «Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach sehr schüchtern», kommentiert Frontmann Chris Martin. Das Publikum lacht und jubelt.

Ein Tiktok-Video des Moments von Mittwochabend (Ortszeit) auf einer Show südwestlich von Boston ging in den sozialen Netzwerken viral. Nutzer identifizierten den Mann als CEO eines US-Tech-Unternehmens. Er sei verheiratet und habe zwei Kinder, hieß es. Die Frau aus dem Video sei aber nicht seine Ehefrau, sondern seine - ebenfalls vergebene - Personalchefin. Verifizieren ließ sich dies zunächst nicht. Die Band und das Unternehmen haben sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Spott in den sozialen Netzwerken

«When you try your best and you don't succed» («Wenn du dein Bestes gibst und es nicht reicht»), zitierte eine Nutzerin aus dem Coldplay-Song «Fix You». «Coldplay hat seit Jahren keine Single mehr gemacht», schrieb ein Nutzer, «gestern Abend waren es gleich zwei». Das ist allerdings nicht korrekt - im vergangenen Jahr koppelte die Band mehrere Singles aus ihrem Album «Moon Music» aus.

Ein anderer Nutzer fragte an den mutmaßlichen CEO gerichtet: «Musst du wieder länger arbeiten?». Ein weiterer Kommentar lautete: «Der Kameramann hat den Partnern der beiden gerade einen großen Dienst erwiesen.»

Die «Kiss Cam» ist bei vielen US-Veranstaltungen beliebt. Sie filmt vermeintliche Paare im Publikum, die sich dann - im besten Fall - unter dem Jubel des Publikums küssen.