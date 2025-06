«Akiko - Der fliegende Affe» - Zauberhafter Kinder-Kinospaß

München (dpa) - Tiere, die keine Lust mehr auf ein Leben im Zoo haben und ein mutiger, kleiner Affe, der sie befreit - darum geht es in Veit Helmers neuem Kinderfilm «Akiko - der fliegende Affe», der beim Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm ausgezeichnet wurde. Wie schon in «Quatsch und die Nasenbärbande» beweist der Filmemacher auch in seinem neuen Kinderfilm sein Talent für lustiges und vor allem sehr fantasiereiches Kino, dieses Mal liebevoll erzählt aus der Perspektive der Tiere, prominent besetzt mit Heike Makatsch, Benno Fürmann und Meret Becker.

Im Mittelpunkt des kunterbunten Filmvergnügens steht der kleine Affe Akiko. Neugierig klettert er aus dem Käfig, in dem er mit seiner Familie tagein, tagaus den Blicken der Besucherinnen und Besucher des Zoos ausgesetzt ist. Draußen schließt er jede Menge Freundschaften, etwa mit einem Schwein, einem Waschbären oder einem Adler. Akikos Traum: ein Leben mit seiner Familie in Freiheit. Mit seinen neuen Freunden und mit Hilfe eines Modellflugzeugs wagt er das Abenteuer, die Affen, Zebras und anderen Tiere im Zoo zu befreien.

Den Soundtrack dazu liefern unter anderem Annett Louisan und Bürger Lars Dietrich. Das Schönste ist die kunterbunte und fantastische Welt, in die der Regisseur das Publikum entführt und in der banale Dinge wie Altglascontainer zu aufregenden Orten werden. Bei Helmer werden wieder einmal die Kleinen ganz groß und machen klar: Auch sie haben ein Recht, gehört zu werden und ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen.