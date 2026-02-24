Anzeige
Danielle Deadwyler
© Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Danielle Deadwyler bekommt eine Hauptrolle in der geplanten «Akte X»-Neuauflage. (Archivbild)
«Akte X»-Neuauflage mit Deadwyler - Ryan Coogler führt Regie

Die Kultserie «Akte X» mit den FBI-Agenten Mulder und Scully hat weltweit eine treue Fangemeinde. Für eine geplante Neuauflage ist nun die erste Hauptdarstellerin gefunden.

Veröffentlicht: Dienstag, 24.02.2026 02:41

Science-Fiction-Serie

Los Angeles (dpa) - Für die geplante Neuauflage der Kultserie «Akte X» ist eine Hauptdarstellerin gefunden worden. Die US-Amerikanerin Danielle Deadwyler (43, «The Piano Lesson», «The Woman in the Yard») wird die eine Hälfte des FBI-Agentenduos spielen, teilten die Produzenten mit. Über die Besetzung der weiteren Hauptrolle wurde noch nichts bekannt. In der Original-Serie verkörperten David Duchovny und Gillian Anderson die Agenten Fox Mulder und Dana Scully. 

Mit Ryan Coogler (39, «Blood & Sinners», «Black Panther») ist auch ein prominenter Regisseur an Bord. Der Streamingdienst Hulu hat eine Pilotfolge für die Science-Fiction-Serie bestellt. Coogler fungiert auch als Produzent und Autor. Ihm steht Showrunnerin Jennifer Yale zur Seite. Zum Inhalt heißt es, dass zwei hochdekorierte aber grundverschiedene FBI-Agenten gemeinsam Fälle mit mysteriösen Phänomenen aufklären sollen. 

«Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI» wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und pausierte danach 13 Jahre lang im Fernsehen. Nach einer sechsteiligen Comeback-Staffel 2016 gab es 2018 eine weitere Fortsetzung. 

Coogler inszenierte zuletzt den Blockbuster «Blood & Sinners». Das musikalische Vampir-Südstaatendrama ist mit 16 Gewinnchancen in diesem Jahr der große Oscar-Favorit.

© dpa-infocom, dpa:260224-930-726756/1
