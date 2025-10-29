Navigation

Aktion gegen Armut 2025

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 14:50

Sich selbst mit Nahrung versorgen zu können, ist ein grundlegendes Menschenrecht. Doch nicht jeder kann sich das leisten. Aus diesem Grund entstand die "Aktion gegen Armut".

© Meyla Altunay

Hinter dem Caritasverband Hagen in der "Ma(h)lzeit?!" Cafeteria des Ageritas fanden sich heute mehrere Menschen zusammen, um gemeinsam eine kostenlose Mahlzeit zu genießen und sich untereinander kennenzulernen. Besucherin Dana hat durch eine Bekannte von der Aktion erfahren.

 

© Radio Hagen

Der offene Mittagstisch wurde im Rahmen der Armutswochen unter dem Motto "Türen offen halten- allgemeine Sozialberatung sichern" veranstaltet. Zwischen 12 und 14 Uhr konnte man sich eine warme Portion Suppe und einen Nachtisch abholen. Ann-Christin Höll ist im sozialen Ehrenamt tätig und Teil der Malteser Hilfsorganisation, die ebenfalls vor Ort war.

© Radio Hagen

Vor Ort waren Bewohner des Hauses, aber auch Menschen, die auf die Aktion aufmerksamen geworden sind und sich eine warme Mahlzeit abholen wollten. Zur Auswahl standen eine Portion Hühnersuppe oder ein vegetarisches Kichererbsen-Curry. Zum Nachtisch gab es eine Praline, die von der Bastelgruppe der Bewohner auf ein gebasteltes Herz aus Papier geklebt wurde. Anja Majus ist Koordinatorin der Caritas und erklärt wie das Projekt organisiert wurde.

 

© Radio Hagen

Ob die Aktion eine einmalige Sache war oder in Zukunft öfter zustande kommt, ist noch unklar.

