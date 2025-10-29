Aktion gegen Armut 2025

Hinter dem Caritasverband Hagen in der "Ma(h)lzeit?!" Cafeteria des Ageritas fanden sich heute mehrere Menschen zusammen, um gemeinsam eine kostenlose Mahlzeit zu genießen und sich untereinander kennenzulernen. Besucherin Dana hat durch eine Bekannte von der Aktion erfahren.

Der offene Mittagstisch wurde im Rahmen der Armutswochen unter dem Motto "Türen offen halten- allgemeine Sozialberatung sichern" veranstaltet. Zwischen 12 und 14 Uhr konnte man sich eine warme Portion Suppe und einen Nachtisch abholen. Ann-Christin Höll ist im sozialen Ehrenamt tätig und Teil der Malteser Hilfsorganisation, die ebenfalls vor Ort war.

Vor Ort waren Bewohner des Hauses, aber auch Menschen, die auf die Aktion aufmerksamen geworden sind und sich eine warme Mahlzeit abholen wollten. Zur Auswahl standen eine Portion Hühnersuppe oder ein vegetarisches Kichererbsen-Curry. Zum Nachtisch gab es eine Praline, die von der Bastelgruppe der Bewohner auf ein gebasteltes Herz aus Papier geklebt wurde. Anja Majus ist Koordinatorin der Caritas und erklärt wie das Projekt organisiert wurde.

Ob die Aktion eine einmalige Sache war oder in Zukunft öfter zustande kommt, ist noch unklar.