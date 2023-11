Die 0-Euro-Scheine von Atze Schröder und Herbert Grönemeyer

Exklusiv, hochwertig und streng limitiert – das sind die 0-Euro-Scheine – designt von Stars für die Unterstützer der Aktion Lichtblicke.

Zum Jubiläum gibt es dieses Mal sogar zwei Editionen. Diese einzigartigen 0-Euro-Scheine sind streng limitiert und daher sehr exklusiv.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder die begehrten 0-Euro-Scheine für euch. Diesmal haben wir zwei Ausnahmekünstler für die Aktion gewinnen können: Comedian Atze Schröder und Sänger Herbert Grönemeyer stehen in diesem Jahr Pate für die Jubiläumsedition.

Ab dem 25.11. könnt ihr die Scheine kaufen. Das Geld geht natürlich an Familien in Not in NRW.

Die Auktionen

Die Auktionen starten am 27.11. um 10 Uhr und ab dann findet ihr hier auch einen Link dorthin.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder bei den Stars gesammelt und versteigern wieder exklusive Gegenstände, Tickets und Meet and Greets. So könnt ihr zum Beispiel auf ein exklusives Wohnzimmer-Konzert mit BOSSE bieten oder eine Gitarre, unterschrieben von Superstar Taylor Swift. Darüber hinaus gibt es Kunstwerke von Otto Waalkes oder Udo Lindenberg oder auch signierte Fußballtrikots.





Die große Weihnachtsshow

Die "Die Lichtblicke-Weihnachtsshow" der Aktion Lichtblicke findet am 16. Dezember in der Turbinenhalle Oberhausen statt.

Es wird ein außergewöhnlicher Event-Abend mit einer Mischung aus Musik und Comedy. Die musikalischen Highlights kommen von Headliner Nico Santos, der deutschen Sängerin Leony und Singer-Songwriter Kelvin Jones. Für die "komischen" Momente werden Comedian Markus Krebs und Jürgen Bangert - alias Elvis Eifel - sorgen.