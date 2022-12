So viel haben die Auktionen eingebracht

Am 28. November 2022 war es wieder soweit: Die Auktion von außergewöhnlichen Objekten und Erlebnisgutscheinen zu Gunsten der Aktion Lichtblicke startete. Für eine Woche konnte unter anderem könnt ihr auf ein Wohnzimmer-Konzert mit Michael Schulte und Max Giesinger, einen handsignierten, limitieren Kunstdruck von Otto oder auch ein von den Spielern des BVB unterschriebenes Trikot geboten werden. Herausgekommen ist dabei die stolze Summe von: 43.947,19 Euro.

Das Wohnzimmer-Konzert ging beispielsweise für 7.150 Euro über den Tisch.

Der 0-Euro Schein von den Toten Hosen aus 2022 ist weiterhin zu erwerben

Neben den Auktionen gibt es - wie in den vergangenen Jahren auch - wieder 0-Euro-Scheine zu erwerben. Im Jahr 2022 aus der Feder der Toten Hosen. Der 0-Euro-Schein "ALLES AUS LIEBE" by Die Toten Hosen (Edition 2022) ist eine absolute Rarität und Must-have für jeden Sammler und Musikliebhaber. Mit der Kompilation "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen", die im Mai 2022 veröffentlicht wurde, feiert die Düsseldorfer Band ihr 40-jähriges Bestehen. Lichtblicke freut sich riesig, dass die einzig wahre deutschsprachige Punkrockband zu ihrem 40-jährigen Jubiläum den Schein mit dem berühmten Knochenadler-Motiv für den guten Zweck designed hat. Die Toten Hosen unterstützen schon seit vielen Jahren die Aktion Lichtblicke und stellen im Sinne der guten Sache in diesem Jahr diesen tollen Jubiläums-Schein zur Verfügung.

Zu kaufen ist das begehrte Sammlerstück ausschließlich hier im Shop. Der Reinerlös kommt der Aktion Lichtblicke zugute.

Den Link zum Shop findet ihr hier: Zum 0-Euro-Schein der Toten Hosen.

Es gibt noch weitere 0-Euro-Scheine im Shop

Mit dem 0-Euro-Schein "MUTTERSPRACHE" by Sarah Connor (Edition 2021) erweiterte die Aktion Lichtblicke ihre Star-Serie um die Edition 2021. Insgesamt gibt es pro Edition nur 5.000 Stück zu kaufen. Das Motiv stammt aus Sarah Connors Live-Album "Muttersprache". Die 42-Jährige unterstützt seit vielen Jahren die Aktion Lichtblicke und stellt im Sinne der guten Sache. Der besondere Schein sieht nicht nur echt aus, ist es auch. Von der Europäischen Zentralbank genehmigt ist der Schein mit einigen für Banknoten typischen Sicherheitsmerkmalen auf Sicherheitspapier gedruckt. Außerdem veranstaltet Sarah Connor noch im Dezember ein exklusives Weihnachtskonzert für ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner im Rahmen der Aktion Lichtblicke. Darauf freut sich nicht nur der Musikstar.

Übrigens: Auch wenige Exemplare der Editionen 2020 "HY BRASIL" von Rea Garvey und 2019 "HERZSCHRITTMACHER" bei Adel Tawil sind noch verfügbar. Egal für welchen Schein man sich entscheidet: Er ist für Familie und Freunde ein ganz besonderes Geschenk, mit dem man Gutes tut.

Zu den weiteren 0-Euro-Scheinen.

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die in Not geraten sind. Mit dabei sind die 45 NRW-Lokalradios, radio NRW, die Caritasverbände der fünf NRW-Bistümer sowie die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Jetzt Spenden.

Alle Infos zur Aktion Lichtblicke e.V. findet ihr HIER.