Aktion Lichtblicke – Das erwartet euch beim Lichtblicke-Tag am 23. Dezember

Kindernot wirft einen dunklen Schatten auf unsere Gesellschaft: Deshalb helfen wir in NRW Kindern, deren Familien materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Wir informieren euch über den aktuellen Stand bei der Aktion Lichtblicke.